Президент Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024–2026 годы: основные приоритеты Ирэн ОрлонскаяВладимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов.
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