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Регионы России

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Супруга Евгения Петросяна внесена в базу сайта «Миротворец»

Супруга Евгения Петросяна внесена в базу сайта «Миротворец»

Данные о Брюхуновой появились на сайте во вторник. Ранее на «Миротворец» были внесены и другие российские деятели культуры, в том числе участница украинского дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских, а также актер театра и кино Максим Радугин.

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