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Шмыгаль: Контрнаступление Киева начнется в ближайшее время

Шмыгаль: Контрнаступление Киева начнется в ближайшее время

Украина и США тесно взаимодействуют, у Киева «нет секретов» от Вашингтона по планируемому контрнаступлению, которое должно вскоре начаться, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в посольстве Украины в Вашингтоне.

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