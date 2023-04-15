Шмыгаль: Контрнаступление Киева начнется в ближайшее время

Украина и США тесно взаимодействуют, у Киева «нет секретов» от Вашингтона по планируемому контрнаступлению, которое должно вскоре начаться, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в посольстве Украины в Вашингтоне.