Илон Маск и его единомышленники: восстание против политики

Родион Белькович Интервью подготовлено специально для передачи «Международное обозрение» (Россия 24) Трамп и Маск не пытаются создать тоталитаризм, упразднить демократию или установить фашизм, в чём их обвиняли демократы.
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