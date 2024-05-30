Кто снова откроет Новую Каледонию – французскую стратегическую шкатулку Парижский глобалист и сепаратисты Эммануэль Макрон, прибыв на днях в Нумеа, столицу Новой Каледонии, поддержал введённый там с 20 мая режим чрезвычайного положения.
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