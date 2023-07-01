Полицейские изъяли оружие и технику, оставленные ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону

По данным общественного совета при УМВД по Ростову-на-Дону, сотрудники полиции обнаружили и изъяли гранатометы, автоматы, мины, а также бронетранспортер и УАЗ «Патриот», которые были оставлены в городе после ухода частной военной компании «Вагнер».