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Полицейские изъяли оружие и технику, оставленные ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону

Полицейские изъяли оружие и технику, оставленные ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону

По данным общественного совета при УМВД по Ростову-на-Дону, сотрудники полиции обнаружили и изъяли гранатометы, автоматы, мины, а также бронетранспортер и УАЗ «Патриот», которые были оставлены в городе после ухода частной военной компании «Вагнер».

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