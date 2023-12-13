Бабушкам пришлось выпрыгивать из электрички в сугроб в Подмосковье из-за сбоя

В связи с задержкой отправления пригородных электропоездов Ярославского направления Московской железной дороги почти на полчаса Московско-Ярославской транспортной прокуратурой была организована проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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