Эрик Споэльстра: «Джимми Батлер – победитель, и сегодня он это доказал»

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра прокомментировал великолепную игру Джимми Батлера, которая помогла «Хит» победить «Хоукс» во втором матче серии первого раунда плей-офф (115:105, 2-0).
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