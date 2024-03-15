Боевики атаковали гостиницу в столице Сомали и ранили депутатов

Боевики сомалийской радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» атаковали гостиницу SYL, расположенную вблизи президентского дворца в столице Сомали Могадишо, пострадали представитель кабмина, гендиректор минюста и члены парламента.
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