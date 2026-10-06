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МОСИНФОРМ

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Нагрузка на станции метро и МЦК снизилась с открытием Рублево-Архангельской линии

Нагрузка на станции метро и МЦК снизилась с открытием Рублево-Архангельской линии

После запуска Рублево-Архангельской линии пассажиры стали реже пользоваться рядом соседних станций Большой кольцевой и других линий метро, а также Московского центрального кольца (МЦК).

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