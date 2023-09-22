Филипп Киркоров пожаловался, что не сыграет Гамлета из-за торчащих ушей

Популярный российский певец Филипп Киркоров в беседе с kp.ru рассказал о своем отношении к кинематографу и причинах, по которым он не может исполнить роли классических персонажей, таких как Гамлет или король Лир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии