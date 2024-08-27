Тренер Писарев высказался по поводу перехода Соболева в "Крылья Советов"

Тренер сборной России Николай Писарев пожелал российскому нападающему московского "Спартака" Александру Соболеву побыстрее определиться с новым клубом, а также оценил вероятный переход игрока в самарские "Крылья Советов".
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