Награда Ротенберга за сохранение победных традиций сборной России, осечка «Ювентуса», Медведев – самый упоминаемый спортсмен в российских СМИ и другие новости

Лена Мисько

Сегодня утром пришла печальная новость. В возрасте 82 лет не стало Алексея Макарова – легендарного защитника московского «Спартака» и трёхкратного чемпиона страны в составе нашего клуба. За родной для себя «Спартак» Алексей Сергеевич Макаров играл с 1960 по 1972 год, трижды выиграв «золото» (1962, 1967, 1969), четырежды «серебро» (1965, 1966, 1968, 1970) и трижды бронзовые медали (1963, 1964, 1972) чемпионатов СССР. Всего в составе московского «Спартака» Алексей Макаров провёл 380 матчей, забросив 70 шайб, а также дважды выиграл Кубок СССР (1970, 1971) и привлекался к выступлениям за главную сборную СССР (1967, 1968). В 1967 году Алексей Макаров вместе с Виктором Блиновым установил рекорд нашего клуба, когда оба защитника забросили по 17 шайб за один сезон, а в 1968-м Макаров выиграл Универсиаду в составе сборной СССР и был признан лучшим защитником турнира. До последних лет жизни Алексей Макаров нередко посещал матчи своего родного и любимого клуба, московского «Спартака». ХК «Спартак» Москва скорбит и соболезнует родным и близким Алексея Сергеевича Макарова, вечная память легендарному защитнику нашего клуба!