Наш внешний долг опустился ниже 300 млрд долларов, впервые с 2006 года (ссылка).Казалось бы, вернулись туда, где и были 20 лет назад, но есть нюанс.
Почему Дональд Трамп навряд ли захочет продолжать конфликт с Россией
Комментарии
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Наталия
Штаты по уши влезли в эти военные действия на стороне Украины, но теперь победа России в СВО ни у кого уже не вызывает сомнений. Трамп же, не любит и не желает проигрывать, и поэтому постарается лишить нас законной победы, приписав себе все лавры от завершения военных действий. Очень похоже на действия союзников во время и после Второй мировой войны..
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14 час.
АндрейБорков
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7 час.
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