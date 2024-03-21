На отлично! Врач рассказал, как снизить риск осложнений после операции

Любая операция создает нагрузку на организм. Чем здоровее пациент, тем легче ему преодолевать ее. Поскольку большинство операций являются плановыми процедурами, время до операции нужно использовать для того, чтобы привести себя в форму.
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