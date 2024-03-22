Священник дал совет тем, у кого не получается поститься в Великий пост

Великий пост в 2024 году идет с 18 марта по 4 мая Если не получается поститься, нужно ответить себе на вопросы, почему так происходит и почему это нужно, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
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