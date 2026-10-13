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Нескучные технологии

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ИИ научился создавать работающие вирусы: учёные добились прорыва, который одновременно пугает и обнадёживает

ИИ научился создавать работающие вирусы: учёные добились прорыва, который одновременно пугает и обнадёживает

Искусственный интеллект (ИИ) открыл новую страницу в биологии, позволив учёным проектировать геномы вирусов для уничтожения бактерий.

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