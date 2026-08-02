Цифра дня: более 30 тысяч

Фото: mos.ru Столько человек присоединились к патриотическим мероприятиям проекта «Молодежь Москвы» с начала 2026 года!Центральной площадкой стал клуб «Город героев Москва», где проходят открытые встречи «Диалоги с героями».
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