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МОСИНФОРМ

126 подписчиков

Цифра дня: более 30 тысяч

Цифра дня: более 30 тысяч

Фото: mos.ru Столько человек присоединились к патриотическим мероприятиям проекта «Молодежь Москвы» с начала 2026 года!Центральной площадкой стал клуб «Город героев Москва», где проходят открытые встречи «Диалоги с героями».

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