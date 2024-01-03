Макс Ферстаппен назвал трассу, которую хотел бы увидеть в календаре Формулы 1

Макс Ферстаппен назвал трассу, которую хотел бы увидеть в календаре Формулы 1Getty Images / Red Bull Content PoolДействующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен – поклонник старых, стационарных трасс, и к новым городским трекам он относится весьма скептически.