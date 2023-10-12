В Испании рассказали об опасениях Зеленского остаться без помощи из-за Израиля

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на заседание глав минобороны стран Североатлантического альянса из-за опасений по поводу продолжения поддержки Украины, написало 11 октября испанское издание El Mundo.
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