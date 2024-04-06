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Захарова: РФ считает провокацией атаку на воинскую часть в Приднестровье

Захарова: РФ считает провокацией атаку на воинскую часть в Приднестровье

Россия рассматривает атаку на приднестровскую воинскую часть, в результате чего получила повреждения радиолокационная станция, как очередную провокацию, направленную на обострение и без того напряженной ситуации в регионе.

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