Очень содержательно: Ермак раскрыл тему встречи с европейской делегацией в Елисейском дворце

Украинская делегация на встрече в Елисейском дворце обсудила с представителями Британии, Германии и Франции прекращение огня и гарантии безопасности, в частности размещение иностранного воинского контингента.
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