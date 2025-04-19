Вы не поверите, чьими детьми они являются! Тайное родство звезд Голливуда

Лив Тайлер (Стивен Тайлер является ее биологическим отцом) рассказала о том, как складываются ее отношения с приемным отцом Тоддем Рандгреном с тех пор, как она узнала, что вокалист Aerosmith — ее биологический отец.
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