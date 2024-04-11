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    да не плохо так семья голиковой работает на благо России)))ЗПИФомания Христе...
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"Так Кэмерона ещё не посылали". Как глава МИД Британии пытался выбить из США деньги для Украины

"Так Кэмерона ещё не посылали". Как глава МИД Британии пытался выбить из США деньги для Украины

© РИА Новости . Сергей ГунеевВчера 13K прочитали На фоне продолжающейся пробуксовки с возобновлением американской военной помощи Украине к процессу выбивания денег для неё активно подключилась Великобритания.

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