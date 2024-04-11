"Так Кэмерона ещё не посылали". Как глава МИД Британии пытался выбить из США деньги для Украины

© РИА Новости . Сергей ГунеевВчера 13K прочитали На фоне продолжающейся пробуксовки с возобновлением американской военной помощи Украине к процессу выбивания денег для неё активно подключилась Великобритания.
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