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Арестович сравнил власти Украины с игроком в казино

Арестович сравнил власти Украины с игроком в казино

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* сравнил украинскую власть и украинцев, поддерживающих ее курс, с лудоманами, проигрывающими в казино.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Является ли теперь Арестович террористом и экстремистом? Вопрос. Когда-то он был таковым, но теперь сменил пластинку, поскольку понял, куда ведет страну 95-й квартал. Точнее, не сам квартал, а его поводыри. Украину им не жаль, это же для США чужое поле, гдее можно поживиться, а заодно и нагадить России.
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