Арестович сравнил власти Украины с игроком в казино

Леонтий Букштейн

Является ли теперь Арестович террористом и экстремистом? Вопрос. Когда-то он был таковым, но теперь сменил пластинку, поскольку понял, куда ведет страну 95-й квартал. Точнее, не сам квартал, а его поводыри. Украину им не жаль, это же для США чужое поле, гдее можно поживиться, а заодно и нагадить России.