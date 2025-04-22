Каждый четвертый россиянин делает интернет-заказы каждую неделю

Международный оператор экспресс-доставки СДЭК провел опрос и выяснил, как россияне получают онлайн-заказы: 93% выбирают самовывоз, 71% ежедневно отслеживают доставку, а 89% всегда забирают посылки вовремя.
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