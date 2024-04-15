У больше половины россиян испортились отношения с супругами из-за ремонта

Большинство россиян во время ремонта столкнулись с различными проблемами. Одни доплачивали за исправление ошибок, а другие — ссорились с близкими и чуть не дошли до развода, показало исследование Ozon, с результатами которого ознакомилась "Газета.
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