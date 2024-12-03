«Это неправильное решение, мы собираемся подать апелляцию». Компании Tesla запретили выплатить $56 млрд своему лидеру Илону Маску

Генеральный директор Илон Маск по-прежнему не имеет права на получение компенсационного пакета в размере 56 миллиардов долларов, несмотря на то, что акционеры компании по производству электромобилей проголосовали в июне за выплату.
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