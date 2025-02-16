Лыжник Большунов: Трамп не всем отвечает в соцсетях, но мне он ответил

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов объяснил свою шутку о том, что президент США Дональд Трамп допустил его до гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии, передает "Матч ТВ".
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