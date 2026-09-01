США нанесли удары в районе Ормузского пролива: Трамп пригрозил "стереть" Иран в случае ответа

Американские вооруженные силы во вторник, 1 сентября 2026 года, нанесли ракетные и авиационные удары по целям вдоль южного побережья Ирана: в городах Бандар-Аббас, Джаск, Чабахар, Конарак, Минаб, Сирик и на острове Кешм, портал Axios.