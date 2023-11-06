Директор кооператива лишила четырёх астраханок материнского капитала

На сумму более 2 миллионов рублей. Астраханские следователи второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России возбудили уголовное дело в отношении директора кредитно-потребительского кооператива, который занимается выдачей займов и кредитов.
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