«Хатынь» – символ скорби и памяти о трагедии, которая не должна больше повториться никогда

Журналисты из стран СНГ посетили Мемориальный комплекс «Хатынь» в рамках пресс-тура, организованного для них властями Беларуси и приуроченного к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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