Фетисов ждет от Овечкина яркого сезона 2024/25 и без травм

Вячеслав Фетисов ожидает от Александра Овечкина удачного сезона 2024/25 в НХЛ. Овечкин, заключивший контракт с «Вашингтон Кэпиталз» до 2026 года, стремится сократить разрыв с рекордом Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов.