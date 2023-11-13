Навстречу свету, или Как «видят» незрячие люди

Не «причинять» добро Анастасия Рыбушкина, инвалид детства по зрению, социальный психолог, актриса, руководитель Волгоградской областной молодежной организации незрячих «Пламя» Я была третьим ребенком в семье, где даже очки не носили последние четыре поколения.
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