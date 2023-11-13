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Навстречу свету, или Как «видят» незрячие люди

Навстречу свету, или Как «видят» незрячие люди

Не «причинять» добро Анастасия Рыбушкина, инвалид детства по зрению, социальный психолог, актриса, руководитель Волгоградской областной молодежной организации незрячих «Пламя»  Я была третьим ребенком в семье, где даже очки не носили последние четыре поколения.

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