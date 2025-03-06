Маск снова обвинил Байдена в том, что американских астронавтов бросили на МКС

Американские астронавты пробыли на МКС восемь месяцев вместо восьми дней из-за поломки корабля. Маск сказал, кто в этом виноват: астронавтов могли давно вернуть, но Белый дом при Байдене не дал на это разрешения.
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