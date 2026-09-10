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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кара и Овчинников дебютируют за «Сочи» в матче с «Авангардом». Андреянов проведет первый матч в КХЛ

«Сочи» сыграет на выезде с «Авангардом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

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