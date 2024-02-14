Тарасова о том, что Валиева не выступит в шоу Тутберидзе: «Очень грустно, но таков закон. По таким правилам ее дисквалифицировали»

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву за допинг на 4 года. Сегодня стало известно, что фигуристка не будет участвовать в весеннем туре шоу «Чемпионы на льду» команды Этери Тутберидзе.