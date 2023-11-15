«Красная карточка за плевок в собственного вратаря». Судья Иванов – о работе на VAR в Саудовской Аравии

Российский арбитр Сергей Иванов рассказал о своем недавнем дебюте в саудовской лиге. 11 ноября Иванов отработал матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Охдуд» — «Аль-Хазм» в качестве видеоассистента, отвечающего за систему VAR.
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