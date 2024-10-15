Российские ученые создали «идеальный фильтр»: он улавливает из воздуха все примеси и не ломается

Если быть более точными, то речь идет о катализаторах для фильтров. Ученые Института катализа Сибирского отделения РАН создали структурированные картриджи на основе стеклянных микроволокон и наночастиц платины.
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