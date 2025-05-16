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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Ливни с грозами и градом надвигаются на Алтайский край

Ливни с грозами и градом надвигаются на Алтайский край

Синоптик предупредила, что на Алтайский край надвигаются ливни с грозами и градом Неустойчивую погоду с колебаниями температуры прогнозируют синоптики на выходных и в начале новой рабочей недели в Алтайском крае.

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