"Охотились на детей". Европа закрыла глаза на масштабную резню

Востоковед Багдасаров: все стороны в Сирии готовятся к новой гражданской войне © AP Photo / Ghaith Alsayed Захваченные в плен вооруженной оппозицией правительственные солдаты на дороге между Хомсом и Дамаском, Сирия МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Михаил Катков.
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