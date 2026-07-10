Российский миллиардер Мельниченко, совладелец промышленных гигантов "Еврохим" и СУЭК, написал статью для журнала Economist и даже попал на его обложку.
О пользе санкций
Комментарии
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Алексей Смирнов
От санкций польза безусловно есть. но вот как раз бизнес всё и портит. Мошенничество. коррупция. спекуляция, всё это российский бизнес и по другому он работать не в состоянии, по крайней мере его подавляющее большинство.
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4 н.
Гузель Аюпова
Что то мне не верится
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3 н.
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