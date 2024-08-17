Клопп возвратится к тренерской работе в прощельной игре Пищека и Блащиковски

Экс-наставник "Ливерпуля" и дортмундской "Боруссии" вернется к тренерской работе на один день, когда возглавит одну из команд в прощальном матче бывших игроков "Боруссии" Лукаша Пищека и Якуба Блащиковски.
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