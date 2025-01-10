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Царьград

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Глава СК Бастрыкин взял на контроль ход дела пенсионерки, сбитой насмерть полицейским

Глава СК Бастрыкин взял на контроль ход дела пенсионерки, сбитой насмерть полицейским

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход дела в Екатеринбурге, где пенсионерку сбил полицейский.

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