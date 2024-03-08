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«Большого хейта нет. Пусть делает то, что нравится. На это нельзя серьезно гореть». Райзен о музыке Алана Гатагова

«Я конечно рофлю над Аланом, но большого хейта нет. Пусть человек делает то, что нравится. Он при этом никому жизнь не портит, кому-то даже заходят его треки.

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