ЮлияДети и семья"Собирайте манатки, берите жен и вон из моей квартиры!" После того как я выгнала своих сыновей из своей квартиры, на меня ополчилась вся родня. Но я до сих пор не жалею ни о чем.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина КолесниковаПравильное решение матери и пусть они эти дети научатся сами жить и руководить своей жизнью.ИИринаМать абсолютно права. В такой ситуации жизненно необходимо проявить твёрдость и не допускать хамского и потребительского отношения взрослых сыновей к себе. МОЛОДЕЦ ЖЕНЩИНА.ИИринаМать абсолютно права. В такой ситуации жизненно необходимо проявить твёрдость и не допускать хамского и потребительского отношения взрослых сыновей к себе. МОЛОДЕЦ ЖЕНЩИНА.Татьяна ТучакВсе так живут, дети сидят не шее и слазить не собираются. А если съезжают, редко кто помогает родителям. Поколение потребления.Нина Полевая (Бойко)Поддерживаю! Молодец! Я еще лет 10 назад сказала сыну, что со мной никогда и никто жить не будет. По возможности я буду помогать деньгами на съемное жилье, если у подруги/жены не будет своего жилья. Сейчас сыну 33 и с НГ живет с подругой (27 лет) на ее территории (дом на 2 хозяина, в одной половине живет бабушка, в другой они). С сыном видимся и каждый день переписываемся и созваниваемся. С ней практически не общаемся, с ее родней вообще не собираюсь общаться, зачем? Меньше будет поводов для ссор и обид! Мне ТАК комфортно наедине с собой и с кошкой!)))ВладимирАналогичная ситуация у меня, сына охмурила одна особа, женился потому что беременная, живут уже 12 лет на нашей шее, сноха не где ни разу не работала, внучку в д. саде супруга место пробила, там работает, а сейчас ходит в четвёртый класс, пришлось купить им квартиру, но оплачиваем всё мы.bianka БелаяСына- то какого вырастили никчёмного, его охмуряют,,вешает на вашу шею свою семью...Татьяна Козина (Дейнега)Значит, нравится свои шеи подставлять! ТОлько сын, ничему не научится, пока "холка родительская" везёт.Ludmila alechshenko (Koroleva)Мои сыновья, как только окончили учебу, то стали жить самостоятельно. Так здесь принято. Взрослые дети не живут вместе с родителями. Это Бельгия.Степан РотарьАвтор поступила абсолютно правильно.Но видно по поведению сыновей,воспитала она халявщиков.ВАСЬКА МоисеенкоВыгнала бы ещё раньше.Комментировать
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