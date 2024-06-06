Что взять с собой на пикник: полезный список нужных вещей

Майские праздники Что взять с собой на пикник, чтобы максимально насладиться отдыхом на чистом воздухе, не тратя лишнее время на приготовление и не страдая от второпях оставленной дома какой-нибудь важной мелочи? Ведь приближаются майские праздники, и отдых должен быть комфортным и радостным.