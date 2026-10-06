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Царьград

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«Сибирь» и «Салават Юлаев» сразятся в Новосибирске за 2 очка КХЛ

«Сибирь» и «Салават Юлаев» сразятся в Новосибирске за 2 очка КХЛ

«Сибирь» 7 октября примет в Новосибирске лидирующий в дивизионе Чернышёва «Салават Юлаев», которому уступила пять дней назад в Уфе со счётом 2:4.

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