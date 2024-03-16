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Шойгу доложили об уничтожении за неделю трех поставленных Киеву комплексов ПВО Patriot

Шойгу доложили об уничтожении за неделю трех поставленных Киеву комплексов ПВО Patriot

Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. В его рамках глава военного ведомства командующих об обстановке в зоне спецоперации, характеру действий противника и выполнению российскими войсками задач на основных направлениях.

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