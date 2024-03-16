Шойгу доложили об уничтожении за неделю трех поставленных Киеву комплексов ПВО Patriot

Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. В его рамках глава военного ведомства командующих об обстановке в зоне спецоперации, характеру действий противника и выполнению российскими войсками задач на основных направлениях.
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