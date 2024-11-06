Первая в мире зарядка с USB Type-C мощностью 240 Вт поступила в продажу Компания Delt...

Первая в мире зарядка с USB Type-C мощностью 240 Вт поступила в продажуКомпания Delta Electronics представила зарядное устройство ADP-240KB, которое обладает поддержкой зарядки по стандарту USB Type-C Power Delivery (USB-PD) мощностью до 240 Вт.
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